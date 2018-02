Mali: PAGE - 7,6 milliards de FCFA de financement

Il a pour but de contribuer à la restauration des capacités de gestion des finances publiques et à la création des conditions nécessaires à la reprise rapide de l'économie, à travers l'amélioration de l'environnement des affaires.

Dans son discours marquant l'ouverture des travaux du comité de pilotage, la représentante du ministre de l'économie a déclaré que le PAGE s'inscrit dans un contexte précis, c'est-à-dire l'appréciation des résultats d'activités issus des six derniers mois de l'exercice 2017 ainsi que ses perspectives pour les six premiers mois de l'année budgétaire 2018.

