Congo-Brazzaville: Département du Niari - Les sages encouragent la lutte contre les antivaleurs

Outre ce comportement décrié, le directeur départemental du Patrimoine et des archives a également évoqué avec les sages, la célébration du mariage coutumier qui est sortie de son contexte. « Dans les factures relatives à ces mariages, l'on commence de nos jours à demander des vélos, téléphones portables, voitures, groupes électrogènes, ordinateurs, etc. », a fait savoir Jean Jacques Mboungou à la délégation des sages, sollicitant leur appui pour la tenue d'un dialogue interculturel sur la question « afin de limiter les dégats ».

Jean Jacques Bouanga a fait part à ses interlocuteurs de son indignation après avoir longtemps constaté que pendant les funérailles, les morts ne bénéficiaient plus du respect qui leur est dû, ces moments de tristesse étant aujourd'hui transformés par la jeunesse en des moments festifs. « Il arrive que des voyous identifiés dansent nus pendant les veillées mortuaires. Et lors de l'enterrement, un corps peut être détruit avec de l'acide ou de la soude caustique sans le consentement des membres de la famille du disparu. Ce comportement indigne fera l'objet d'une campagne de lutte contre ces anti-valeurs. », a-t-il indiqué.

La séance de travail entre le directeur départemental du Patrimoine et des archives du Niari et la délégation du Haut conseil des sages de ce département a porté sur l'organisation d'une campagne de lutte contre les anti-valeurs, surtout pendant les funérailles ; l'organisation d'un dialogue interculturel pour le mariage coutumier ; et l'inventaire des éléments du patrimoine culturel immatériel.

