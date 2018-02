Congo-Brazzaville: Zone économique de Pointe-Noire - Le pays et la Chine résolus à accélérer le processus de création

Notons qu'avant de s'entretenir avec les autorités congolaises à Brazzaville, la délégation chinoise s'est rendue à Pointe-Noire où elle a visité le site dédié à la ZES et lancé les études de faisabilité du quai multifonctions et de la voie d'accès.

Au titre de la planification spatiale, les deux côtés ont notifié l'étude des besoins en électricité pendant la phase de démarrage, la réalisation d'une étude d'impact environnemental et social, ainsi que la planification du système de sécurisation des piétons et l'implantation d'une station de traitement des eaux usées.

Les deux parties ont décidé: d'accélérer le processus d'expropriation de l'espace dédié à la première phase du projet, d'une superficie de 8,1km2 ; des études de la planification détaillée et de la faisabilité économique ; de la création de la société à capitaux mixtes qui se chargera de la gestion de la ZES ; de la rédaction et de négociation de la convention de développement de cette plateforme.

La partie congolaise ainsi que le Fonds de développement Chine-Afrique et la société China overseas infrastructure development and investment corporation limited (COIDIC) ont pris l'engagement lors d'une rencontre conjointe.

