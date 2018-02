Congo-Brazzaville: Le centre de préformation va accueillir 232 jeunes

La préformation en régime externat n'est pas payante et concerne les joueurs de 8 à 16 ans, déjà détectés par les techniciens congolais et italiens du club Atalanta Bergamasco Calcio.

Après la phase de détection amorcée en avril 2017, le centre de préformation ouvrira officiellement ses portes, le 3 février, au complexe sportif "La Concorde" de Kintélé, a annoncé le coordonnateur technique des centres de préformation de football, l'Italien Cesana Fabrizio, lors de la conférence de presse qu'il a tenue, le 31 janvier à Brazzaville.

Au départ, trois cent soixante-deux jeunes footballeurs avaient été retenus. Avec l'avis du médecin, fondé sur les résultats des visites médicales, seuls deux cent trente-deux figurent sur la liste définitive des joueurs qui débuteront la formation ce samedi. « Sans avis favorable du médecin, personne n'a accès au centre », a précisé Cesana Fabrizio.

Le coordonnateur technique des centres de préformation de football a, par ailleurs, expliqué que le programme n'empiètera pas sur le calendrier scolaire des jeunes en formation. « Nous aurons deux entraînements par semaine. Les séances d'entraînement personnalisées sont également prévues par rapport au calendrier scolaire. Nous n'avons pas besoin des jeunes footballeurs non instruits au centre », a-t-il fait savoir. La formation est gratuite. Les parents ne paient que vingt-cinq mille FCFA pour l'assurance et les visites médicales.

Dans la période de mai à juillet de l'année en cours, les détections se poursuivront à Pointe-Noire et dans le département de la Cuvette. Les jeunes qui débuteront la formation ce samedi amorceront les compétitions avec d'autres centres de Brazzaville à partir du mois de juin. Selon Cesana Fabrizio, de temps en temps, les techniciens du club italien Atalanta viendront à Brazzaville pour évaluer le travail qui se fait sur le terrain et former les encadreurs nationaux qui ont la charge de former ces jeunes.

Rien ne se fera dans la précipitation. « Quand on travaille pour la préformation des jeunes de ces tranches d'âge (8 à 16), il faut être patient. Nous n'allons pas fabriquer des Messi et des Ronaldo en deux semaines. Il s'agit d'un travail à long terme », a expliqué Cesana Fabrizio. Le centre de préformation bénéficie de l'appui du ministère des Sports et de l'éducation physique, représenté à cette conférence de presse par le directeur de cabinet, Jacques Gambou. Le technicien italien a rassuré que tout est au point pour faire un travail de qualité en reconnaissant que l'œuvre peut présenter des imperfections.