Congo-Brazzaville: Gouvernance forestière - De meilleures performances attendues pour accroître les revenus de l'Etat

La chaîne de valeur du secteur forestier en République du Congo demeure sous exploitée et fortement modelée par la demande du marché local, transfrontalier et international. D'après une étude, le manque à gagner est estimé à environ cent milliards de francs CFA.

Durant trois jours, les participants vont échanger sur les expériences du processus Redd+ ; l'Accord de partenariat volontaire avec l'Union européenne (APV-FLEGT) sur la gestion forestière ; la lutte contre le changement climatique et l'exploitation illicite ; les bonnes pratiques du Service national de reboisement et autres projets.

A terme, les échanges avec les experts devraient permettre aux participants d'améliorer leurs capacités en matière de recouvrement des taxes forestières et d'autres produits ; de production régulière des rapports d'activités et des statistiques forestières ; de préservation des massifs ; de suivi du respect des obligations contractuelles par les exploitants.

La conférence qui regroupe également des coordonnateurs des projets pilotes de l'économie forestière se tient sur le thème: « Gestion intégrée des eaux, des forêts et de la faune en vue d'optimiser les recettes du secteur forestier ». Elle vise à accroître le dynamisme et la performance de l'administration forestière en vue d'une bonne gouvernance sectorielle, a déclaré la ministre de l'Economie forestière, ajoutant: « Notre objectif est d'offrir la possibilité à tout un chacun de se mirer, de se remettre en cause et de repartir sur des nouvelles bases ».

