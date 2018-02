Congo-Brazzaville: Education préscolaire - Les Lions clubs veulent améliorer le taux de scolarisation au pays

Une soirée dinatoire de levée de fonds et de collecte de matériaux en vue de la construction d'un nouveau centre préscolaire public à Brazzaville a été organisée, le week-end dernier, par le district 403B1.

Soucieux du faible taux de scolarisation au niveau de l'enseignement préscolaire estimé actuellement à 16% au Congo, les Lions clubs semblent être décidés à améliorer la situation. Ainsi, au cours de leur soirée de collecte de fonds, ils ont pu atteindre 10% des trois cents millions FCFA devant permettre la construction de cet établissement destiné aux enfants démunis dans la capitale congolaise. « La gouverneure du district 403B1 a placé la scolarisation et la santé de la petite enfance au centre de son mandat. Cette soirée de collecte s'inscrit dans ce cadre. En effet, l'école maternelle est le cadre d'apprentissage de nos jeunes enfants qui sont appelés à être l'élite de ce pays. Mais, hélas ! Tous les jeunes enfants n'ont malheureusement pas accès à cet enseignement dans notre district », a déploré la présidente de la commission Petite enfance, Marie Francke Puruehnce.

Se fondant sur les données publiées dans le document de Stratégie sectorielle de l'éducation 2015-2025, elle a rappelé que sur cent enfants scolarisables, cinq seulement ont un accès gratuit à l'enseignement préscolaire. De même, sur trois cent quarante-cinq mille petits enfants en 2011-2012, trente-six mille étaient inscrits dans les écoles privées et dix-sept mille seulement fréquentaient un centre préscolaire public. « Grâce à vos dons, le Lions club international va encore une fois, conformément à sa principale vocation, contribuer de façon concrète à réduire des inégalités en favorisant l'accès des enfants démunis à un enseignement préscolaire », s'est réjouie Marie Francke Puruehnce, qui a fait un bref aperçu du Lions club international.

La gouverneure du Lion's Club district 403B1, Aissata Moussa, a, quant à elle, salué tous ceux qui, de loin ou de près, les ont aidés à réaliser cette collecte. Selon elle, le but du Lions club international est de servir. « On dit que partout où il y a un besoin, il y a un lion et nous avons choisi de nous mettre à la disposition de la communauté. C'est pour cela que nous voulons promouvoir l'école maternelle car les enfants sont l'avenir de l'humanité. Un enfant épanoui est certainement un adulte épanoui utile à la société. Je vous dis merci pour votre contribution, parce que c'est grâce à elle que les enfants qui n'espéraient pas aller à l'école maternelle pourront le faire désormais », a-t-elle conclu.

Président du Club Brazzaville élite, Daniel Itoua est également le chargé des finances et trésorier de la commission Petite enfance. Il justifie le choix de cette couche sociale par le fait que 84% de jeunes congolais n'avaient pas accès à l'école maternelle. S'agissant des fonds collectés, il a indiqué que cette opération était pérenne et devrait se poursuivre. Pour lui, cette première étape a été une réussite et la prochaine sera l'organisation d'une soirée de collecte de fonds à Pointe-Noire d'autant plus que le district compte plusieurs pays. « Nous sommes à la région 25 mais nous allons élargir cette collecte et nous sommes satisfaits de tout ce qui s'est passé ce soir, parce que sur le montant attendu de trois cents millions FCFA, nous avons quand même pu effleurer les 10% en cette période difficile », a-t-il déclaré.

Créée en 1917 aux Etats-Unis, l'Association internationale des Lions clubs compte actuellement plus de 1, 4 million membres regroupés au sein de quarante-sept mille clubs, répartis dans deux cents pays dans le monde. Cette association est à ce jour considérée comme l'une des plus grandes et la plus importante des organisations philanthropiques au monde. En effet, les Lions clubs prônent l'amitié, la loyauté et le respect mutuel.