Congo-Kinshasa: Commerce - Les services sanitaires sur les traces des produits « Lactalis »

Le ministère d'État chargé du Commerce extérieur vient d'ordonner le retrait sur le marché des produits laitiers et infantiles fabriqués ou conditionnés sur le site Lactalis nutrition (LNS/France).

Cette mesure arrêtée pour empêcher tout risque de contamination des consommateurs congolais vient s'ajouter à une série d'autres initiatives de l'actuel locataire de l'étage 5 de l'immeuble Royal, Jean-Lucien Bussa.

Sans surprise, la RDC décide d'interdire l'entrée sur son sol des produits du groupe Lactalis. Nous parlions, d'ailleurs, dans l'une de nos dernières livraisons, d'un début de psychose créée par les reportages réalisés en France sur des cas de contamination d'enfants après la consommation d'un produit laitier Picot. Le 2 décembre 2017, un nombre inhabituel de souches de Salmonella Agona (vingt cas précisément) était identifié par le Centre national de référence chez des jeunes enfants âgés de moins de six mois. Ils avaient consommé des produits de nutrition infantile issus des chaînes de production du groupe.

Réagissant à cette catastrophe plusieurs semaines après, la RDC a choisi de rejoindre d'autres pays de la région, dont la Côte d'Ivoire et le Gabon, qui ont pris des dispositions similaires pour protéger leur population d'une éventuelle contamination à grande échelle. Depuis le 30 janvier, l'importation, la commercialisation et la consommation des produits laitiers infantiles et nutritionnels fabriqués par le groupe Lactalis sont interdites sur toute l'étendue du territoire national jusqu'à nouvel ordre, annonce un communiqué officiel laconique émanant du ministère d'État chargé du Commerce extérieur. Les services frontaliers devront veiller à la stricte application de cette mesure.

Un ministère très actif

Le ministre d'État, Jean-Lucien Bussa, s'est déjà distingué dans le passé par une série de mesures visant à protéger l'industrie locale de l'entrée - bien souvent frauduleuse - des produits similaires. "Le Courrier de Kinshasa" a réalisé quelques articles qui témoignent des effets encourageants dans le secteur de la cimenterie dans l'ouest du pays, principale victime de l'entrée en masse des ciments en provenance des pays voisins, dont l'Angola. À la tête du ministère du Commerce extérieur, Jean-Lucien Bussa retrouve en fait sa filière de formation à l'université (économiste de formation). Il a réussi à récupérer toutes les prérogatives du ministère qui dépendaient jadis de l'Économie nationale.

Parmi les quelques faits marquants de sa gestion, il y a la relance de la mercuriale, une initiative qui remonte à la deuxième République sans avoir connu un début d'exécution à ce jour. Avec un tel dispositif, les commerçants sont mieux outillés pour mener des négociations avec des potentiels acheteurs. Certaines indiscrétions font état aussi de la modernisation imminente de la Foire internationale de Kinshasa. Le coup d'envoi des travaux ne saurait plus tarder. Cet immense complexe transformé en grande kermesse va reprendre son rayonnement d'antan. Avec la mise en place d'une zone économique de libre échange en Afrique, les politiques protectionnistes seront de plus en plus difficiles à mettre en place, à moins de naviguer à contre-courant. Beaucoup d'analystes attendent les mesures concrètes du gouvernement central pour faire face au défi d'une Afrique sans barrière tarifaire et douanière.

Produits Lactalis interdits en RDC

Céréales : Big Bag céréales multi-céréales ; céréales cereline ; échantillon Picot MES 1res céréales Milumel 1res céréales carotte portiron ; PBB8 céréales ; Picot Mes 1res céréales ; Picot Mes 1res céréales et multi-céréales.

Infantiles : Picot, Amilk, Babycare, Celia, Damira Pro, Enfastar, FBB, FL, Frezlac, Gromore,Malyatko, Mamy, Milumel, Sanutri, Mpi, Nédangelac, Nophenyl, Ostricarre, Procare et Pc.

Les produits à base de malto (Maltodextridine), Poudre 26 (Lait entier), Sro (Celia Sro), Sro (Picot Picolte), Taranis (Nophenil) et Tarantis (Novil).