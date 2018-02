Congo-Brazzaville: Boxe - Ferdinand Ilunga Luyoyo succède à Alidor Mbangila à la tête de la fédération

Le général Ferdinand Ilunga Luyoyo compte travailler avec tout le monde, même avec les candidats malheureux pour l'essor du noble art congolais. « Le président Mbangila a beaucoup fait, on a besoin de ses conseils, et M. Batty est un amoureux de la boxe, je veux les approcher, je vous assure que je serai avec tout le monde et je veux travailler avec tout le monde. Construire une maison c'est très facile, mais nous ne pourrons pas commencer avec beaucoup de démagogie, il nous faut d'abord un atelier pour faire l'autopsie de la boxe », a-t-il déclaré. C'est le président du Comité olympique congolais, Amos Mbayo Kitenge, qui a procédé à son installation .

Dans son allocution après son élection, le nouveau président de la boxe congolaise a indiqué : « Les élections devraient trancher. Les électeurs sont venus des provinces, car chaque province a été représentée, et ce sont eux qui ont sanctionné ». Et d'ajouter : « Je remercie les électeurs qui m'ont fait confiance pour que nous puissions remettre la boxe à la place qu'il faut, car le Congo était connu comme un pays de la boxe, partout au monde nous avons fait sortir des champions, il y a eu même des combats de grands boxeurs ici au Congo. C'est vraiment notre mission de mettre la boxe à un niveau international comme dans le passé ».

