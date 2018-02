Congo-Brazzaville: Averda Congo - Le calme s'installe après la colère

En début d'après-midi, les véhicules qui assurent la collecte ont commencé à arpenter les rues et avenues de Brazzaville, notamment au centre-ville. Signe qu'un compromis a été trouvé et les choses devraient rentrer dans l'ordre ce jeudi 1er février.

Pour éviter les troubles à l'ordre public, la police a pris possession des lieux ( avenue pointe-hollandaise), à hauteur du parc automobile national. Les policiers ont tenté de calmer le jeu en faisant office de facilitateurs entre les manifestants et les responsables d'Averda disposés à écouter les réclamations de ceux-ci. Sous l'œil vigilant de la police, les pourparlers ont alors débuté entre la direction et une dizaine d'employés représentant les manifestants.

Massés à l'entrée du siège de la base-vie de l'entreprise et aux alentours, les manœuvres d'Averda, en colère, ont pris position pour défier la hiérarchie sans s'attaquer aux biens publics encore moins aux biens d'autrui. « Nous devons trouver un compromis avec la direction sur nos salaires qui ne sont pas stables », s'écriaient-ils. Selon les dires de quelques employés, ayant requis l'anonymat, leurs salaires sont variables. Ceux qui gagnent 150 000 F CFA ou 100 000 F CFA se retrouvent parfois avec la moitié de ce qu'ils perçoivent d'habitude. « Notre situation sociale se dégrade. Nous ne pouvons plus joindre les deux bouts du mois, payer les études de nos enfants encore moins épargner un seul franc par rapport à ce que nous gagnons aujourd'hui », a expliqué un des employés indignés. Par ailleurs, depuis trois mois, ils sont payés sans bulletin. Ce qui renforce leurs inquiétudes.

