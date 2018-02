Cote d'Ivoire: Agriculture - Une nuit pour célébrer les meilleures femmes de la région de Gbêkê

Au niveau mondial, ce sont les Etats-Unis (1er), la Russie (2ème), la Chine (3ème) et l'Inde (4ème)… Plus »

Pour elle, non seulement il s'agit de saluer les efforts de toutes ces femmes dans ce secteur vital pour l'économie de notre pays, mais inciter les autres, celles qui n'auront pas eu la chance d'être récompensées à faire davantage pour que leur mérite soit reconnu les années à venir. « Ces femmes battantes, nous irons les dénicher dans les localités les plus reculées de la région de Gbêkê », a-t-elle souligné.

A l'en croire, pour cette 4è édition, ce sont les femmes qui exercent dans l'agriculture qui seront sous les feux des projecteurs. « Nous voulons relever aux yeux du monde le travail que ces femmes abattent au quotidien pour nourrir les Ivoiriens et tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. Elles sont dans les champs où elles font un travail formidable. Elles font des productions en quantité et en qualité. Il est bon pour nous de nous arrêter et de saluer leur travail », a-t-elle indiqué.

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.