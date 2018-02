Congo-Brazzaville: Vie associative - Lambert Laki-Laka élu à la tête de Caco - Redd Kouilou

Les membres de l'association se sont réunis récemment à Pointe-Noire sous la direction de leur coordonnateur interafricain, Djonh Majep Obama, pour la restitution des assises qui se sont tenues à Ignié, dans le département du Pool, et pour l'élection d'un nouveau bureau.

Lambert Laki-Laka est désormais le nouveau président du Cadre de concertation des organisations de la société civile et des populations autochtones pour la réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts (Caco-Redd). Il a été porté à la tête de cette structure par ses pairs après l'éviction de l'ancienne équipe dont de nombreux membres ont été sanctionnés pour fautes graves.

Au cours de cette réunion de restitution, les ONG Cac- Redd Kouilou ont adressé un message de félicitation au nouveau bureau, prenant l'engagement de le soutenir. Elles ont prôné une avancée significative et une confiance solide des partenaires au développement du Cadre de concertation de la société civile et les populations autochtones sur la Redd en vue d'améliorer la qualité des processus décisionnels, capitaliser les expériences et conscientiser les communautés pour une gestion rationnelle des ressources forestières, encourager l'adoption des pratiques agricoles à faible impact sur les forêts pour aboutir au développement local.

À la fin de la réunion, Djonh Majep Obama, écologiste chercheur et président de la séance, a fait remarquer l'implication sans relâche du président du Comité national Redd+ dans la réussite de cette assemblée qui a pris de nombreuses résolutions dont le soutien au président de la République pour son engagement dans le processus Redd+ et le climat. Cette assemblée a été organisée avec l'appui du Comité national Redd+ et financée par le Fonds de partenariat pour le carbone forestier de la Banque mondiale. Elle a connu la participation de soixante-seize délégués du Caco-Redd venus des douze départements de Congo y compris Brazzaville.