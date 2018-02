Congo-Brazzaville: Gymnastique - La saison sportive 2017-2018 s'ouvre le 3 février

L'annonce a été faite, le 28 janvier, par le directeur départemental de la Ligue interdépartementale du Kouilou et Pointe-Noire, Jean Miamonita Tétani, lors des retrouvailles avec les dirigeants des clubs et les athlètes dans la salle de réunion du CEG 30-Mars situé dans le 6e arrondissement de la ville océane, Ngoyo.

Au cours de la séance de travail, Jean Miamonita Tétani, également membre du collège des entraîneurs de la gymnastique qui gère provisoirement, depuis plus de cinq ans, les activités de cette discipline à Pointe-Noire après la démission du bureau exécutif, a présenté aux représentants des clubs et athlètes le programme d'activités de la saison 2017-2018. L'ouverture de la saison aura lieu une semaine avant le lancement officiel de la campagne de détection des jeunes talents prévue pour le 10 février.

La Ligue a également annoncé l'organisation, cette année, de la deuxième édition du championnat inter-établissement scolaire avant le championnat interdépartemental qui se tiendra en mars après les Jeux de l'Onssu. Il regroupera les gymnastes du Niari, de la Lékoumou et de Pointe-Noire. « Nous venons de dévoiler notre planning d'activités qui permettra à notre discipline de rayonner dans le département », a-t-il indiqué.

Par ailleurs, Jean Miamonita Tétani a fait le bilan de la participation des athlètes ponténégrins au championnat national. Ces derniers, a-t-il souligné, ont remporté quatre médailles dont deux d'or, une d'argent et une de bronze. Le directeur technique s'est félicité de cette organisation interne car la Ligue de gymnastique de Pointe-Noire est la seule à avoir réussi son championnat départemental en 2017 pour exprimer sa volonté et son courage. Parlant de l'absence des instances dirigeantes à Pointe-Noire, il a expliqué que le dossier est sur la table de la Fédération. « Nous avons de bons rapports avec la fédération. Après chaque activité, nous leur envoyons le procès-verbal et le compte rendu. Le président de la fédération nous a toujours fait croire que pour mettre une Ligue en place, il faut la présence d'un membre du bureau exécutif de la Fécogym, raison pour laquelle nous sommes toujours en attente de ces promesses. », a-t-il dit.

À l'issue de la réunion, les représentants des équipes ont exprimé leur satisfecit du programme d'activités. « Nous n'attendons plus que l'ouverture de la saison pour commencer les entraînements. Nous sommes une trentaine d'athlètes d' Olympique club et nous voulons faire des exploits cette saison au niveau départemental et national », a indiqué Alpha Ngantsala, capitaine d'Olympique club.