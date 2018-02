Burkina Faso: Gouvernement Thiéba III - 7 départs et 9 entrées

Il meublait l'essentiel des discussions de nature politique de ses dernières semaines. Il est enfin là, le remaniement gouvernemental au Burkina Faso. Le Premier ministre Paul Kaba Thiéba, pour son 3egouvernement, a fait confiance à 9 nouvelles têtes et s'est séparé de 7 (ex-) ministres. De nombreux membres de l'équipe précédente maintiennent leur assise. D'autres demeurent dans le gouvernement, mais changent de portefeuille.

On retiendra la chaise musicale du ministre Simon Compaoré, qui laisse la sécurité pour se rapprocher de la Présidence du Faso, en gardant toutefois son statut de ministre d'Etat.

Son poste vacant est désormais occupé par le désormais ex-ministre en charge de la Fonction publique, Clément Pengwendé Sawadogo. Parmi les arrivées, il y a le Pr Seyni Ouédraogo qui hérite du ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale.

Le ministère délégué chargé de la coopération régionale devient un département plein, qui change, par ailleurs, de titulaire. Ainsi, c'est M. Paul Robert Tiendrebeogo, le conseiller diplomatique du Président du Faso, qui a été porté à la tête du ministère de l'Intégration africaine et des Burkinabè de l'Extérieur.

Le ministère de l'Education nationale et de l'Alphabétisation sera piloté par M. Stanislas Ouaro, actuellement président de l'Université Ouag2. Quant au département de l'Energie, il passe des mains de Alpha Omar Dissa à celles du député Bachir Ismaël Ouédraogo, spécialiste des questions énergétiques, par ailleurs secrétaire national à la jeunesse du parti au pouvoir.

Le ministère des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière échoit à Vincent T. Dabilgou, qui remplace Souleymane Soulama, tous les deux étant issus du même parti, le Nouveau Temps pour la Démocratie (NTD). Il y a aussi eu changement au ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat.

Le nouveau maître à bord s'appelle M. Harouna Kaboré, un activiste de la société civile, militant de la relance économique du Burkina Faso post-insurrectionnel. Son prédécesseur, Stéphane Wenceslas Sanou, migre au Secrétariat général du Gouvernement et du Conseil des ministres.

L'une des femmes les plus en vue du MPP, la députée Laurence Ilboudo, née Marchal, est appelée à faire valoir son engagement et son savoir-faire au ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille.

Exit donc Laure Zongo/Hien. Abdoul Karim Sango, qui s'est illustré surtout pour ses analyses politiques et constitutionnalistes, proche du fondateur du PAREN, remplace Issouf Sawadogo au ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme.

Ce dernier, on se rappelle, occupait ce poste depuis seulement le 6 novembre 2017. Enfin, il faut noter le départ de Taïrou Bangré de la tête du ministère des Sports et des Loisirs. Il cède son fauteuil à un inspecteur de l'enseignement et membre du bureau politique national du MPP, Daouda Azoupiou. Les dés sont donc jetés. Au travail donc !