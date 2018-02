Niger: Le taux de croissance atteint 5% en 2016

L'évolution de la situation monétaire au cours de l'année 2016 s'est traduite par une contraction des avoirs extérieurs nets et une expansion des crédits intérieurs et de la masse monétaire.

Les recettes non fiscales ont atteint globalement 27,9 milliards. Quant aux dépenses publiques, elles sont composées de 631,6 milliards au titre des charges courantes, dont 606,5 milliards pour les dépenses courantes budgétaires, et de 755,1 milliards au titre des investissements.

L'essentiel des ressources budgétaires provient des recettes fiscales recouvrées par les deux régies financières, la Direction Générale des Douanes (DGD) au titre de la fiscalité de porte (295,8 milliards) et la Direction Générale des Impôts (DGI) à travers les taxes et impôts intérieurs (462,6 milliards).

Au Niger, le taux de croissance réel est ressorti à 5,0% en 2016 contre 4,0% un an plus tôt. L'exécution du budget de l'Etat au 31 décembre 2016 s'est traduite par des recettes et des dépenses totales respectives de 842,3 milliards et 1.386,4 milliards.

