Mauritanie: Le Président de la République reçoit le Bâtonnier et les membres du nouveau bureau de l'Ordre national des Avocats

Le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, a reçu mercredi matin au Palais présidentiel à Nouakchott, le bâtonnier de l'ordre des Avocat, Me Cheikh Ould Hindi, et les membres du nouveau bureau de l'Ordre National des Avocats (ONA).

A l'issue de cette rencontre, le bâtonnier de l'Ordre national des Avocats a fait à l'AMI la déclaration qui suit:

«Nous avons eu l'honneur, le bureau élu de l'ordre national des avocats et moi, de rencontrer le Président de la République. Il s'agit d'une visite devenue une tradition après chaque renouvellement du bureau de l'Ordre.

Nous profitons habituellement de cette occasion pour discuter avec le Président de la République, en sa qualité de président du Haut Conseil de la Magistrature et compte tenu de l'attention qu'il accorde au pouvoir judiciaire et aux avocats, des questions posées et de la situation de la justice de façon particulière et celle du pays de façon générale.

La rencontre a été l'occasion de discuter de certains textes notamment de la loi de la profession d'avocat qui doit être révisée et mise à jour pour accompagner les lois des Etats voisins et plusieurs lois éditées précédemment et dont certaines nécessitent d'être activées et appliquées.

La rencontre nous a permis également de valoriser le rôle de premier plan de notre pays en ce qui concerne les questions des droits de l'homme sachant que la Mauritanie fait partie aujourd'hui des rares Etats à avoir franchi d'importantes étapes en matière d'ancrage de l'Etat de droit avec notamment, entre autres, l'adoption du protocole facultatif de la convention contre la torture et la création du mécanisme national contre la torture dans les lieux de détention.

Nous avons en outre remercié le Président de la République pour la création l'année passée du prix des droits de l'homme que nous considérons comme étant un geste généreux qui exprime l'intérêt que constituent les droits de l'homme dans ce pays.

En ce qui concerne les doléances posées à la justice que nous avons présentées au nom de l'ONA, Son Excellence le Président de la République s'est engagé de les satisfaire dans la mesure du possible dans un proche avenir et d'œuvrer à la résolution de toutes ces questions dès que l'occasion se présente.

Le Président de la République a appelé l'Ordre national des avocats, en tant qu'institution des droits de l'homme, à jouer son rôle en ce qui concerne la préservation de la paix sociale et du renforcement de la stabilité du pays et pour notre part, nous allons accomplir notre devoir dans ce sens".

L'audience s'est déroulée en présence du Directeur de Cabinet du Président de la République, M. Ahmed Ould Bahiya.