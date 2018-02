Afrique de l'Ouest: Marché financier - La Côte d'Ivoire à la recherche de 35 milliards en bons du trésor

Un communiqué de l'agence de gestion et de planification de la dette UMOA-Titres informe que la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor de la Côte d'Ivoire va lancer sur le marché de l'Union monétaire Ouest Africain(UMOA), une émission par adjudication de bons assimilable du Trésor pour un montant de 35 milliards et portant sur une maturité de douze mois.

La date de dépôt des soumissions est fixée au mardi 06 Février 2018 à 10h30 minutes. La valeur nominale unitaire est de 1 million et le taux d'intérêt est multiple. Les titres émis sont remboursables le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au mardi 05 février 2019. Les intérêts sont payables d'avance et précomptés sur la valeur nominale des bons. Les revenus perçus sur les Bons et Obligations du Trésor sont exonérés d'impôts pour les investisseurs résidents en Côte d'Ivoire. Les non-résidents sont soumis à la fiscalité applicable sur le territoire du pays de résidence.

La présente émission de Bons Assimilables du Trésor dans tous les pays membres de l'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) vise à mobiliser l'épargne des personnes physiques et morales en vue d'assurer la couverture des besoins de financement du budget de l'Etat de Côte d'Ivoire.

Pour rappel, 25% du montant mis en adjudication est offert sous forme d'Offres Non Compétitives(ONC) aux spécialistes en valeur du trésor, habilités de l'Etat de Côte d'Ivoire.