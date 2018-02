Sénégal: La FAO ouvre prochainement un nouveau bureau sous-régional à Dakar

Dakar — L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et le gouvernement du Sénégal ont signé, mardi à Addis-Abeba (Ethiopie), un accord relatif à l'ouverture, dans les prochains mois, d'un nouveau bureau sous-régional pour l'Afrique de l'Ouest à Dakar.

Un communiqué parvenu mercredi à l'APS précise que l'accord a été signé par le président de la République Macky Sall, présent au Sommet de l'Union africaine et le directeur général de la FAO, José Graziano Da Silva.

"Nos attentes pour ce nouveau bureau sont élevées, compte-tenu des besoins actuels dans la sous-région", a déclaré Macky Sall, dont les propos sont rapportés dans le communiqué.

Et le président de la République d'ajouter : "Aujourd'hui, nous considérons l'agriculture comme un secteur clé pour aider à atténuer les migrations, à même d'offrir des solutions innovantes et de nouvelles options économiques et de moyens d'existence aux populations locales, et en particulier aux jeunes".

Pour sa part, José Graziano Da Silva a souligné que "les chocs récurrents continuent de menacer la sécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest et rendent plus que jamais nécessaire le soutien de la FAO".

L'ouverture du nouveau bureau permettra de rapprocher l'expertise technique de la FAO de ses pays membres, et de renforcer les partenariats, lit-on dans le texte.

"Il visera à contribuer à réduire la pauvreté rurale et à renforcer la sécurité alimentaire, avec pour objectif final d'aider les pays à relever les défis majeurs à venir, et notamment s'attaquer aux causes profondes des migrations en Afrique de l'Ouest et au Sahel" renseigne la même source.

Le Bureau sous-régional pour l'Afrique de l'Ouest couvrira le Bénin, le Burkina Faso, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée Bissau, le Libéria, le Mali, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, la Sierra Leone et le Togo.