Le drapeau national a été officiellement présenté aux 1910 élèves de la 44ème promotion de l'Ecole nationale de Police et de la formation permanente (ENPFP). La cérémonie solennelle de présentation a été présidée par Oumar Mal, inspecteur général de police et directeur général de la Police nationale hier, mercredi 30 janvier, dans l'enceinte dudit établissement.

Au total, 1910 élèves forment la 44ème promotion de l'Ecole nationale de Police et de la formation permanente (ENPFP).

Elle est composée de 51 élèves commissaires, 21 élèves officiers, 301 élèves sous officiers et 1537 élèves agents. Cette promotion est prête à servir le peuple sénégalais. Une cérémonie solennelle de présentation du drapeau à ces élèves est organisée hier, mercredi 31 janvier, dans l'enceinte dudit établissement.

Après l'hymne national orchestré par la fanfare, place à la musique principale de la Police nationale, chantée par les élèves. Le drapeau leur a été remis par leurs supérieurs. Celui-ci symbolise leur aptitude à exercer les fonctions de police.

«Cette cérémonie marque le début de carrière de nos élèves issus des concours de recrutement direct et présente leur intronisation dans la grande famille de la Police nationale», explique Ousmane Guèye, directeur de l'Ecole nationale de Police et de la formation permanente.

Ousmane Guèye en a profité pour évoquer les phénomènes d'insécurité, les menaces sécuritaires qui se manifestent de plus en plus, non sans rassurer les populations que cela est pris en compte dans formation de ces nouveaux agents.

«Cela est déjà pris en compte. C'est la raison pour laquelle la formation dure 2 ans pour toutes les sections. Ça nous permet d'avoir le maximum de temps pour bien préparer nos élèves à toute forme de menace»

A la fin de la cérémonie, c'était l'allégresse du coté des élèves-policiers. Des cris, des chants et des pas de danses ont été esquissés. «C'est un grand honneur pour nous de voir le drapeau, c'est une très grande joie que nous avons aujourd'hui.

Et, nous nous engageons à emboiter le pas de nos anciens», affirme le commissaire Bintou Guissé. Parents, amis et autres proches présents à la cérémonie, c'était également l'occasion pour ces nouveaux sortants de l'ENPFP d'en profiter pour prendre des photos et présenter leurs ascendants à leurs collègues.