Congo-Kinshasa: Célébration de la messe à l'honneur d'Etienne Tshisekedi - Olenghankoy se désolidarise de Tshibala

Entre Joseph Olenghankoy, président du Conseil national de suivi de l'Accord du 31 décembre et du processus électoral (CNSA), et le Premier ministre, Bruno Tshibala, les violons sont loin de s'accorder. Après s'être brouillés autour de la marche qui était proclamée le 21 janvier 2018, les deux frondeurs du Rassemblement ne partagent le même point de vue sur la célébration de la messe prévue en mémoire du défunt président de l'Udps, Etienne Tshisekedi.

Alors que le Rassemblement qui se reconnaît autour de Bruno Tshibala a convoqué une messe ce jeudi pour célébrer la mémoire du Sphinx de l'Udps, Joseph Olenghankoy ne se sent pas concerné. Il le fait savoir dans un communiqué parvenu à notre Rédaction.

« Pour ne pas perturber le programme déjà établi par l'UDPS et la famille du défunt pour ce jeudi 1er février 2018 ; le président du Conseil des sages du Rassemblement et président du Conseil national de suivi de l'Accord et du processus électoral (CNSA), M. Joseph Olenghankoy Mokundji, ainsi que la base du Rassemblement informent les autorités du pays en leurs titres et qualités respectifs, les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques, les personnalités politiques dans leurs diversités, toute personne ayant eu un attachement de près ou de loin envers le défunt ainsi qu'à tous les membres du Rassemblement, qu'une messe d'actions de grâce sera dite en l'honneur du patriarche Etienne Tshisekedi wa Mulumba ce vendredi 2 février 2018 à 13 heures 30 à la Cathédrale Notre-Dame du Congo, à Lingwala », mentionne le communiqué.

Olenghankoy se plie donc à la famille biologique d'Etienne Tshisekedi et se refuse, à l'opposé de Bruno Tshibala, de faire ombrage aux activités dans le cadre familial du leader disparu.

Dans le même communiqué, Joseph Olenghankoy et la base du Rassemblement disent saisir cette occasion pour « présenter à l'UDPS et à la famille du défunt toute leur compassion ». Par la même occasion, le président du CNSA indique qu'« un hommage déférent sera une fois encore rendu à ce vaillant combattant +du peuple d'abord+ et de la démocratie dans le cadre du Rassemblement et du CNSA pour permettre à plusieurs personnalités, la population, ainsi que la base du Rassemblement de commémorer ensemble et de demander à Dieu de lui octroyer une place de choix à ses côtés ».

Entre Olenghankoy et Tshibala, les contradictions s'amplifient. Les deux leaders de la fronde menée au sein du Rassemblement, incarné aujourd'hui par Félix Tshisekedi et Pierre Lumbi, ne semblent pas converger leur vision politique. La fronde est en sérieux ballotage. Combien de temps tiendra-t-elle encore? Difficile à prédire.

Toujours est-il que Joseph Olenghankoy ne cache plus son opposition à Bruno Tshibala. Il le fait savoir chaque fois qu'il en a l'occasion. Après la marche du 21 janvier, convoqué parallèlement par le camp Bruno Tshibala, voici Olenghankoy qui ne s'inscrit pas dans la démarche de Tshibala concernant la célébration de la messe en mémoire du défunt lider maximo de l'Udps.