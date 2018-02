Madagascar: Basketball / Nouvelles règles 2017-2018 - Six formations dans les régions

La commission centrale des arbitres (CCA) de la Fédération malgache de basketball poursuit la formation sur les nouvelles règles de la Fiba, année 2017-2018. Après la formation pour les arbitres en octobre 2017, puis celle pour les entraîneurs d'Analamanga en fin novembre, le stage sera cette année décentralisé dans les régions.

L'équipe de la CCA dirigée par son président Donga Jérémie, assisté de près par l'instructeur Andry Rabemananoro, a déjà établi le calendrier pour les deux prochains mois. Les modifications des règles ont été validées officiellement par la Fiba en mars 2017 et mises en vigueur puis effectives depuis le premier octobre dans toutes les compétitions nationales organisées par la Fédération malgache et ses démembrements, les ligues et les sections.

Cinq formations sont programmées pour le mois de février. La ligue de Diana abrite la première, ce jeudi 1er et le 2 février à Antsiranana. Le week-end d'après, la deuxième aura lieu dans l'extrême sud de l'île, dans la région d'Androy, les 8 et 9 février. La suivante se tiendra les 15 et 16 à Itasy.

En parallèle, les formations pour la ligue de la Haute Matsiatra et celle d'Atsinanana se dérouleront les 22 et 23 février respectivement à Fianarantsoa et à Toamasina. Trois semaines plus tard, les 15 et 16 mars, aura lieu à Toliara le stage pour la ligue du Sud Ouest.

Le calendrier de formation pour les autres régions sera établi prochainement selon l'organisation de la commission régionale des arbitres des autres ligues d'après l'un des formateurs, Andry Rabemananoro.