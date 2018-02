Madagascar: Présidentielle - Course contre la montre entre les deux tours

Concernant les bulletins de vote, l'idée de revenir à l'impression d'un bulletin par candidat a un temps fait son chemin pour réduire le délai d'impression. Il faudra vraisemblablement attendre la présentation des projets de textes au Parlement pour connaître leur contenu. Les retouches faites par le gouvernement hier, ne devraient, toutefois, pas trop s'écarter des informations précitées. Une fois les projets de lois organiques adoubés par le conseil des ministres, ce sera aux députés et sénateurs de les valider ou non.

C'est sur la collecte, le traitement, la publication et la proclamation des résultats, ou encore, l'impression des bulletins de vote pour le second tour que les raccourcis temporels pourraient connaître des enjeux importants.

« Plusieurs délais ont été raccourcis pour respecter le timing constitutionnel. Un aménagement budgétaire pour couvrir les augmentations dépenses est aussi, prévu », affirme la source. L'alinéa 1er de l'article 47 de la Constitution dispose que « l'élection du président de la République a lieu trente jours au moins et soixante jours au plus avant l'expiration du mandat du Président en exercice ». Pour respecter ce prescrit, des délais comme celui de la campagne électorale pour le second tour de vote seront fortement réduits.

Copyright © 2018 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.