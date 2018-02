Sénégal: La grève des médecins largement suivie à Sédhiou

«Nous avons déjà rencontré les ministres de la Santé, de la Fonction publique, de l'Assainissement et de l'Urbanisme. Et, à la suite de toutes ces rencontres, rien de probant n'a été mis sur la table».

Il n'y a eu aucune avancée sur l'ensemble des points. Ce n'est que quand nous faisons du bruit que l'Etat pense au dialogue et, juste après, c'est sans suite ni suivi», dixit le secrétaire général adjoint du SAMES. Et pourtant, ajoute Amadou Yéri Camara, ce ne sont pas les négociations qui ont manqué.

Pour ce qui est des motifs de la grève, M. Camara relève que «c'est surtout le non-respect des accords signés avec l'Etat du Sénégal, en mars 2014, à travers le ministère de la santé et les autres départements associés. Les revendications sont relatives à la carrière des médecins, aux indemnités et à la gestion du système de santé.

A l'Etablissement public de santé de niveau 1 (EPS1), nous avons deux médecins généralistes et trois médecins spécialistes à savoir le gynécologue, le chirurgien et l'urgentiste.

Le secrétaire général adjoint du SAMES et non moins médecin-chef de la Région médicale de Sédhiou atteste du respect de cet appel. «A Sédhiou, le mot d'ordre de grève est très largement suivi par les médecins en service dans les différentes structures de santé de la région.

