La société civile internationale a tenu hier, mercredi 31 janvier, une rencontre préparatoire à la 3ème conférence de reconstitution des ressources du Partenariat mondial pour l'Education (Pme) qui se tiendra les 1er et 2 février à Dakar.

Les organisations prônent un financement équilibré entre les différents ordres d'enseignement et une limitation à 5% des ressources extérieures.

Les organisations internationales de la société civile actives dans le domaine de l'éducation ont dégagé hier, mercredi 31 janvier, leur position et leurs attentes à la 3ème conférence de reconstitution des ressources du Partenariat mondial pour l'Education (Pme).

En attendant de rendre publique leur déclaration devant le Partenariat mondial pour l'éducation, lors des activités, la société civile internationale invite d'emblée les organisations à une mise en place des systèmes de financement innovants sous l'angle de l'alignement à la stratégie nationale de financement.

Pour une éducation publique de qualité, les organisations veulent un équilibre du financement des niveaux d'enseignement, pour relever le défi de l'éducation inclusive, notamment les enfants hors école.

Sur la gouvernance du budget de l'éducation, la Coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique (Cosydep) estime que «le financement extérieur de l'éducation ne doit pas dépasser 5% pour éviter une ingérence extérieure».

Alléger le coût des charges éducatives

Pour alléger le coût des charges éducatives des parents et d'assurer la gratuité de l'éducation publique, la société civile indique que ces mécanismes de financement innovant peuvent être «l'émission d'obligations à l'intention des expatriés, la conversion des créances publiques, la micro taxation sur les transactions financières et sur certains produits de consommation».

Pour protéger l'éducation publique et garantir son financement, la société civile sénégalaise convoque la politique fiscale pour une augmentation des ressources domestiques affectées à l'éducation, considérant des Etats comme le Sénégal, le Nigéria et le Ghana comme perdant environ 5,8 milliards dollars par an à cause d'un système fiscal inefficace et inéquitable, selon International et Tax Network Africa en 2015.

Face aux flux financiers illicites en Afrique de l'Ouest, les organisations invitent l'Etat à doter de «moyens efficaces et contraignants en vue de mettre fin aux privilèges induits de certaines multinationales en termes de fiscalité, et aux flux financiers illicites, afin de mettre en place et d'alimenter suffisamment un fonds national spécial pour l'éducation et la formation».

Education publique sénégalaise : une forêt à problème

En appréciant positivement que le Sénégal ait atteint les 6% du Pib affectés à l'éducation et à la formation, la société civile est cependant nuancée sur cette part réservée à la gouvernance du secteur de l'éducation.

Car, explique-t-elle, 54% des sénégalais sont analphabètes et environ 10% des infrastructures éducatives sont toujours constituées d'abris provisoires.

Qui plus est, la Cosydep et Cie notent un déficit en personnels enseignants et en infrastructures de tous ordres, de même qu'une détérioration de l'environnement scolaire et des conditions d'apprentissage, ainsi qu'une pénurie de manuels scolaires.

«Les effets combinés de ces déficits génèrent des crises multiples qui ont lourdement impacté les performances du système au point que son image fortement écornée, ait produit un phénomène massif de désaffection favorisant une forte tendance à la privatisation des services éducatifs», lit-on dans le document parvenu à notre rédaction.

Pour les organisations de la société civile, «l'intervention des acteurs à but lucratif dans le secteur de l'éducation doit être régulée de façon responsable et transparente».