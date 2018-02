Revenant sur le meurtre du jeune pêcheur, Fallou Sall par les gardes côtes maures, Macky Sall a «demandé au gouvernement d'amplifier les efforts de modernisation du secteur de la pêche ainsi que le respect des prescriptions relatives l'immatriculation des pirogues et à la sécurisation de l'exercice de leurs activités dans les zones nationales et internationales de pêche réglementées».

Abordant la dynamique de rénovation de la fonction publique locale, le Président de la République «engage le Gouvernement à renforcer en permanence les capacités des agents en service dans les collectivités territoriales, en vue d'améliorer la qualité du service public rendu aux usagers et de mieux conduire les programmes et projets de développement territorial dans le cadre des compétences transférées », lit-on dans le document.

Enfin, le Chef de l'Etat a «exhorté le gouvernement à intensifier le programme national d'amélioration du cadre de vie avec l'installation de mobiliers urbains adaptés, ainsi que l'aménagement et la réhabilitation, sur l'ensemble du territoire national, de places publiques, d'espaces verts et des sites indispensables à la promotion d'une qualité de vie meilleure dans nos localités ».

Cet audit évaluera l'efficacité et l'efficience de toutes les ressources humaines et financières spécialement mobilisées, par l'Etat, pour assurer le nettoiement systématique et le ramassage adéquat des ordures dans la capitale, informe le communiqué du conseil des ministres ».

Abordant la question relative à la gestion des déchets, le président de la République, Macky Sall, a demandé au Premier ministre, de «diligenter, sans délai, au niveau national et dans l'agglomération de Dakar en particulier, un audit technique et financier du dispositif de gestion des déchets solides urbains.

