Ile Maurice: L'Escalier, la famille Prosper - La musique dans les veines

«La musique c'est ma passion mais je ne compte pas en faire un métier» nous dit-il. Son esprit demeure toujours en ébullition et de nulle part peut germer un nouveau morceau. «Sa simplicité est ce qui le rend spécial. Il prend tout son temps et met toujours son cœur dans tout ce qu'il fait», renchérissent les proches.

S'il est amateur de rap, son album «Talking About» est un mélange de rap, de reggae et de sega. Et le titre le plus écouté est sans aucun doute «French Love» en featuring avec La Nikita.

Habitant L'Escalier dès son plus jeune âge, Franco Prosper qui évolue dans le monde de la musique, avoue avoir eu une chance incroyable de pouvoir produire l'album de son fils Ziggy. Aussi sympathique que modeste, sa famille se dit aussi chanceuse d'avoir des enfants particulièrement sages et attentionnés.

Nombreux sont-ils à se demander ce qu'est devenu Ziggy Prosper suite au succès fulgurant de l'album «Talking About». Son père Franco Prosper - qui est connu pour être le producteur de The Prophecy et Roots Revolution) - est aussi son producteur.

