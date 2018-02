Pour finir, Babacar Fall estime qu'on a aujourd'hui «une démocratie qui est en crise». Donc, «il faudrait que les acteurs politiques puissent se parler. Sur les questions sur lesquelles il est possible d'avoir vraiment un consensus, surtout que si c'est le prix à payer pour avoir des élections transparentes, incontestables, et incontestées, je pense qu'il faut aller dans ce sens c'est-à-dire discuter tant que c'est possible», conseille-t-il.

Une telle démarche du chef de l'Etat Macky Sall ne serait pas perçue, selon lui, comme «un signe de faiblesse, mais comme un acte de haute portée qui peut préserver la cohésion sociale et la paix civile, en nous garantissant des élections démocratiques, calmes et paisibles».

Pour lui, Macky Sall aurait pu laisser les acteurs en discuter. Mieux, il trouve qu'il aurait dû prendre des initiatives en rencontrant l'opposition et donner des gages par rapport à la volonté du gouvernement d'organiser des élections dans la plus grande transparence.

Toutefois, il reconnaît au Président la prérogative de nommer aux fonctions civiles et militaires qui il veut comme le lui donne la Constitution. Pour autant, il pense que «sur cette question, la position du Président est trop tranchée et prématurée».

La sortie du Président Macky Sall, sur les attentes de l'opposition concernant le ministère de l'intérieur, ne serait pas opportune. C'est ce que semble dire en substance Babacar Fall, membre du Groupe de recherche et d'appui-conseil pour la démocratie participative et la bonne gouvernance (Gradec) de la société civile. Invité à se prononcer sur les propos tenus par le chef de l'Etat, sur cette question, M. Fall, qui précise d'emblée que c'est un avis personnel, affiche tout son scepticisme quant à la répercussion que cela pourrait avoir sur le dialogue politique en cours.

Même discours du côté des Libéraux démocrates réformateurs (Ldr/Yessal) du député Modou Diagne Fada. Le chargé des élections dudit parti, non moins plénipotentiaire au dialogue politique, Mouhamadou Faye reconnait que «c'est le Président qui peut choisir un ministre de l'intérieur qui lui convient, comme le lui confère la loi, qui stipule que c'est lui qui choisit aux fonctions civiles et militaires».

L'opposition sénégalaise ne réclame pas une personne neutre à la tête du ministère de l'Intérieur, encore moins un militaire au niveau dudit ministère. C'est la réponse servie par certains partis de l'opposition, notamment le parti Les Libéraux démocrates réformateurs (Ldr/Yessal) et le Parti de l'unité et du rassemblement (Pur), suite à la position toute tranchée du chef de l'Etat, Macky Sall, sur la question. Tous réclament une personnalité neutre chargée d'organiser les élections.

