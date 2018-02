Tunisie: La France et la Tunisie optent pour une coopération d'avenir

Sauf qu'il faut savoir qu'en Tunisie, il existe une constitue où la liberté d'expression et de manifestation est garantie. Et les contestataires ont réussi à faire entendre leur voix et ceux qui ont été arrêtés ont été relachés sauf ceux dont le sort sera décidé par la justice».

Et comme attendu, les journalistes qui ont pris la parole sont revenus sur la vague de contestation qui a secoué le pays au cours de la première semaine du mois de janvier dernier et ont évoqué le respect des libertés en Tunisie.

Hier, au Palais de Carthage, la France et la Tunisie ont signé une série d'accords de coopération qui constituent, comme l'a souligné le président Béji Caïd Essebsi, «un nouveau démarrage de nos relations bilatérales à la mesure de notre ambition commune à lutter ensemble contre le terrorisme, à promouvoir une nouvelle politique d'intégration de la jeunesse et à convertir les dettes tunisiennes en projets de développement».

