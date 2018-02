Centrafrique: Le PAM se félicite de la contribution chinoiseà la réponse d'urgence dans le pays

Plus de 130 000 personnes dans les préfectures de Haute-Kotto, Basse-Kotto, Mbomou et Haut-Mbomou recevront des vivres, incluant des céréales, des légumineuses, du sel, de l'huile végétale et de la farine enrichie, dont certains ont été exposés lors de la cérémonie de remise de don à Bangui. En outre, des aliments nutritifs enrichis seront fournis à 13 200 enfants de moins de deux ans qui recevront une assistance pendant deux mois pour prévenir la malnutrition.

"Nous sommes reconnaissants à la Chine pour ce soutien qui renforce les efforts visant à fournir une assistance alimentaire et nutritionnelle aux personnes dont la vie a été bouleversée par la recrudescence de la violence dans le pays", de déclarer Felix B.F. Gomez, Représentant du PAM en République Centrafricaine.

"Les gens qui ont tout perdu en raison des conflits et des déplacements qui s'ensuivent ont besoin d'amis pour les aider et la République populaire de Chine se révèle bien être une amie".

C'est la première fois que la Chine contribue aux opérations du PAM en République centrafricaine où la violence s'est intensifiée à un degré qui n'avait pas été vu depuis 2014, amenant le pays au bord d'une nouvelle crise humanitaire de grande envergure.

"La Chine salue le travail qu'effectue le PAM pour venir en aide aux personnes qui souffrent de faim en raison de conflit. Nous espérons que cette contribution sera l'occasion d'entamer un partenariat de longue durée entre le PAM en République centrafricaine et la Chine ", a déclaré Ma Fulin, ambassadeur de la République populaire de Chine en République centrafricaine.

En République centrafricaine, le conflit a déraciné plus d'un million de personnes, y compris des réfugiés centrafricains vivant dans d'autres pays et plus de 690 000 personnes déplacées à l'intérieur du pays.