Tunisie: CA/ JSK - La démonstration...

Victorieuses au dernier match, les deux équipes sont entrées dans l'intention de confirmer leurs bonnes prestations. C'est le CA qui a affiché plus de qualités offensives dès l'entame du match pour l'emporter. Belaïd réussit un coup franc et ouvre le score (4'). La réaction aghlabide fut timide.

Les attaquants manquaient de solutions face à la bonne organisation défensive du CA. Les clubistes ont alors gardé les mêmes choix en attaque. Yahya centre à Khélifa dans le dos de la défense, mais le tir de ce dernier est renvoyé par Kalaï. Khéfifi est à l'achèvement, il profite du mauvais emplacement des Abbès et Hamdi et adresse un tir qui meurt dans les filets de Kalaï (12').

Les camarades de Kalaï ont manqué d'harmonie dans l'animation offensive. Les actions rapides du trio Salhi, Sassi et Munduga manquaient de concentration en phase finale à l'instar de Munduga qui dribble Tka et Jaziri mais son tir est un peu loin du but (20'). Le jeu se cantonna au milieu du terrain.

Nous n'avons pas vu de belles combinaisons de part et d'autre. Les Aghlabides ont eu des difficultés pour organiser les attaques par Salhi, Sassi et Munduga. Les protégés de Marchand jouaient plus en profondeur grâce surtout à Khélifa, Khéfifi et Belaïd.

C'est Khéfifi qui effectue une percée, centre à Belaïd mais le tir de ce dernier est dévié par Kalaï, Khélifa ne rate pas son tir et creuse l'écart (33'). Les Aghlabides sont touchés par la domination clubiste. Les défenseurs se sont montrés incapables d'arrêter les attaques des camarades de Yahya. Agrebi (44') dribble Hamdi, temporise mais son tir est sauvé par Kalaï.

La baisse de rythme

Après la pause, on s'attendait à une amélioration technique mais le jeu a été marqué par les coupures de rythme et le désaccord entre les lignes. Kadri a cherché à réorganiser la défense aghlabide. L'entrée de Layouni et de Hamdi fut un choix pour donner plus de solutions à l'attaque aghlabide.

La Chabiba manque de solutions en attaque malgré les actions sans concrétisation. Le jeu se cantonna au milieu avec des actions des deux équipes sans efficacité. A la 74', une triangulation entre Belaïd, Khélil et Khélifa est achevée par un tir de ce dernier.

On croyait au but, mais la balle a effleuré le poteau droit de Kalaï avant de sortir. Marchand lance le jeune attaquant Sahli pour ranimer son attaque.

Les attaquants aghlabides étaient plus incisifs que lors de la période initiale. Ils ont réussi à mettre la pression sur la défense clubiste, mais celle-ci tenait bon.

Les Aghlabides ont eu une ultime occasion pour inscrire un but, mais le tir de Hamdi est dévié par le gardien Dékhili (80'). Les camarades de Yahya ont réussi à conserver leur avantage grâce à leur expérience. Ils ont fermé les espaces face aux attaquants aghlabides.

Le résultat est la preuve de l'application des clubistes et leur efficacité offensive face à la faiblesse de la défense de la Chabiba. Pour leur part, les Aghlabides doivent soigner certains points pour retrouver leur équilibre.