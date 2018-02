Nigeria: Anthony Okpotu - Le sauveur des Super Eagles

C'était mal connaître l'adversaire qui a jeté tout son poids dans la bataille, pressé d'en finir. C'est dans cet état d'esprit que va intervenir le but victorieux de Gabriel Okechukwu, marqué a la 110e minute et qui propulse le Nigeria en demi-finale ou il rencontrera probablement le Soudan.

Même si la victoire a été longue à se dessiner apres une impressionnante série d'occasions ratées, le Nigeria a renversé la vapeur grâce à deux éléments qui se sont particulièrement démarqués à des moments cruciaux : Okpotu et Okechukwu. C'est d'abord Anthony Okpotu qui remet son équipe sur le bon chemin à l'avant dernière minute du temps additionnel (92e mn) grâce a un but plein d'opportunisme et de sang froid.

