Afrique: CAF - Bataille ouverte pour la représentation de la zone centre au conseil exécutif

"Malgré nos difficultés, le ballon roule dans notre pays et la République centrafricaine a besoin de soutiens et non de moqueries parce qu'aucun pays n'est à l'abri de troubles", a-t-il souligné.

Son adversaire, le Centrafricain Ngaissona, inscrit lui sa candidature "dans la mouvance des réformes entreprises par le président Ahmad", actuel dirigeant de la CAF, et appelle ses pairs à voter pour lui "afin que le football aide dans la recherche de la paix et de l'unité dans mon pays".

Le président de la Fédération gabonaise de football y dit vouloir être "'une force de proposition au plus haut niveau de gestion de notre football pour la gloire et le rayonnement de ce dernier sur la scène mondiale".

A l'aide de prospectus, d'entretiens avec la presse et d'entrevues avec leurs pairs, MM. Mounguengui et Ngaissona jettent toutes leurs forces dans la quête de voix, en perspective de l'assemblée générale de la CAF prévue ce vendredi à Casablanca, au Maroc.

