Cote d'Ivoire: Coopération et investissements - La diaspora libanaise en conclave à Abidjan

La Conférence sur l'énergie de la diaspora libanaise pour l'Afrique s'ouvre demain au Sofitel Ivoire.

Le palais des congrès de l'Hôtel Sofitel Ivoire d'Abidjan abrite, dès demain, une importante conférence de la diaspora libanaise à travers le monde, plus connue sous le sigle LDE (pour Lebanese Diaspora Energy).

Cette initiative lancée en 2014 par le ministère des Affaires étrangères et des émigrés, sous l'égide de l'actuel titulaire du poste, Gebran Bassil, vise plusieurs objectifs : célébrer les histoires de réussite de Ia diaspora libanaise à travers la planète, promouvoir le patrimoine libanais en diffusant Ia culture, les traditions et Ia vision libanaises dans le monde entier, établir des liens entre Ia diaspora et les résidents, offrant ainsi une chance pour partager des expériences, améliorer les relations et établir des liens commerciaux et sociaux, explorer de nouvelles possibilités et opportunités.

Chaque année, des centaines d'hommes et de femmes d'affaires, libanais ou d'origine libanaise, viennent de partout, dans le but d'améliorer leur relation avec leur pays d'origine, mais également d'échanger directement avec le ministère des affaires étrangères sur des problématiques les concernant directement.

Chemin faisant, cette formule classique qui se tenait exclusivement au Liban a été enrichie de conférences régionales se déroulant dans les parties du globe où l'on recense de fortes communautés libanaises.

Les chiffres varient en fonction des institutions qui en font les estimations et des critères pris en compte, mais un chiffre revient sans cesse : 14 millions de Libanais ou de descendants de Libanais vivent à l'extérieur du Liban, répartis dans plus de 70 pays. La diaspora libanaise est fortement concentrée en Amérique Latine et du Sud, mais aussi au Canada, en Europe (la France en particulier) et au Australie.

La Côte d'Ivoire est le pays accueillant le plus grand nombre de Libanais en Afrique, avec 60 000 à 80 000 ressortissants, selon des estimations récentes de la Chambre de commerce et d'industrie libanaise en Côte d'Ivoire. Selon nos sources, c'est l'une des raisons ayant justifié le choix d'Abidjan pour abriter cette conférence qui se tient ainsi pour la deuxième fois en terre africaine, après une première édition en Afrique du Sud. L'autre raison se trouve dans le statut économique de la Côte d'Ivoire, redevenue un carrefour incontournable et une locomotive de la croissance économique africaine et mondiale, selon les organisateurs de la conférence.

Plusieurs personnalités de haut niveau sont attendues à la conférence : des dirigeants des trois premières banques libanaises, le président du conseil économique et social libanais, et de nombreux responsables du ministère libanais des Affaires étrangères, hommes et femmes d'affaires de la diaspora libanaise en provenance de divers continents.

La conférence s'achèvera samedi avec l'adoption très attendue de recommandations.