Angola: Les experts relèvent les insuffisances du marketing sportif

Luanda — Des experts ont suggérés mardi, à Luanda, les voies pour une meilleure exploitation et mise à profit du marketing en vue d'obtenir plus de ressources financières pour les clubs.

La nécessite de la projection des marques et l'augmentation des recettes des clubs ont été les point forts soulignés dans toutes les interventions d'un atelier tenu sous le thème: " L'Importance du Marketing dans le Sport et Rentabilisation du Sport en Période de Crise", au siège du club "Interclube", à Luanda. Le représentant de l'entreprise "Refriango", Axel Joka, qui a décrit la stratégie utilisée par cette entreprise dans les ligues européennes et autres, a dit que le marketing sportif parvient à produire la passion, le spectacle et la joie.

Il a aussi affirmé que le marketing était sous-exploité en Angola mais c'était un système qui pouvait être rentable, si on fait un bon travail, principalement, avec le changement de mentalités ayant cité comme exemple les grands "classiques" internes, qui ne sont pas exploités à juste titre pour mettre en valeur les marques et symboles comme Primeiro de Agosto et Petro de Luanda.

Pour le directeur de marketing du Primeiro de Agosto, Hélder Santos, qui a parlé des influences négatives dû à l'absence de cadre budgétaire nécessaire, a souligné qu'il devrait avoir une grande sensibilisation des dirigeants sportifs sur l'importance et les bénéfices du marketing dans les collectivités. À cet effet, il a indiqué la nécessité d'une plus grande capacité de production interne d'équipements et matériels sportifs qui facilitent la vente et leur rentabilisation, des points de vues partagés par ces homologues de Petro de Luanda, João Cláudio, et do Domant FC do Bengo, Nelocas Daniel (...). L'événement visait à recueillir des contributions pour une utilisation du marketing au pays a été organisé par le club " Interclube" et s'inscrit dans le cadre des commémorations de la Journée Nationale du Sport que l'on a célébré le 23 janvier dernier.