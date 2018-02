Madagascar: OIF-CFM - Des contacts pour éviter une crise pré-électorale

Producteurs, planteurs, transformateurs et exportateurs du secteur du secteur du cacao sont réunis pendant trois… Plus »

A l'écoute des parties prenantes . La deuxième action est menée depuis lundi dernier par l'OIF. Conduite par Salou Djibou, la délégation de l'Organisation Internationale de la Francophonie a débuté ses consultations avec le président de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) Hery Rakotomanana. Hier, la délégation de Salou Djibou a rencontré à l'Hôtel Colbert l'ancien président Marc Ravalomanana. Malgré le fait que rien n'ait filtré de cette entrevue, on a appris que la tenue d'une élection libre, transparente, démocratique et inclusive a été évoquée par les deux parties. La délégation du TIM a saisi l'occasion pour informer l'OIF sur les faits dont son chef de file était victime ces derniers temps à Toliara, Fort-Dauphin et à Andranomanelatra. Avant l'ancien président Marc Ravalomanana, la délégation de l'Organisation Internationale de la Francophonie a été reçue par le premier ministre Mahafaly Solonandrasana Olivier et le président du Sénat Rivo Rakotovao. Revenant sur sa rencontre avec le président de la CENI à Alarobia, force est de constater que l'équipe de Salou Djibou veut surtout s'enquérir de l'avancement des préparatifs électoraux dont entre autres la confection de la liste électorale.

Deux actions parallèles pour un seul objectif : éviter une crisepré-électorale. La première action est menée depuis un certain temps par le CFM (Conseil du « Fampihavanana Malagasy ») qui poursuit jusqu'à présent ses rencontres avec les différentes entités politiques et celles de la société civile. Ces rencontres s'inscrivent toujours dans le cadre de sa mission qui est la mise en œuvre de la réconciliation nationale. Hier, une délégation du CFM conduite par son président Maka Alphonse a rencontré à Anosikely le président national du HVM Rivo Rakotovao. « Durant cette rencontre, le numéro Un du HVM a reconnu que le CFM doit être le seul organe compétent à mener jusqu'au bout la réconciliation nationale à Madagascar. Il a également souligné que la réconciliation nationale ne doit pas favoriser un accord politique qui pourrait bafouer la Constitution. Le président national du HVM a aussi fait savoir que les acquis démocratiques qui se matérialisent par une alternance pacifique au pouvoir, doivent être capitalisés. », a expliqué Maka Alphonse hier à l'issue de son entrevue avec le numéro Un du parti au pouvoir.

Le Conseil du « Fampihavanana Malagasy » et l'Organisation Internationale de la Francophonie agissent actuellement pour une élection présidentielle inclusive et démocratique en novembre de cette année.

