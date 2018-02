Madagascar: Rakotondrasoa Danny - « Un suffrage universel pour les élections fédérales arrangerait beaucoup de choses »

Journaliste sportif depuis 2008 chez « Tribune » pour continuer à « Basy Vava », « Diva », « Sportifa », « Le Citoyen » et « Skyone », Rakotondrasoa Dany connaît très bien le milieu du sport. Encore mieux, c'est aussi un sportif avec un choix pour le volley.

Il a fait ses débuts en volley en 1990 en tant qu'AS Jirama Mahajanga ensuite à l'AS BFV Mahajanga, à la BCM Banque centrale de Madagascar. En 1996, il a créé l'équipe de l'AS Star Ihosy, devenu Star volley-ball puis Config 21, Ressource volley-ball, JVCI avant d'être l'EVBI actuel. En tant que joueur, l'équipe avec laquelle il a joué a été championne de Mahajanga avec l'AS BFV, 3e au championnat de Madagascar et vice- champion de Madagascar battu par la BNI. Dany a aussi été et reste coach de volley-ball. Il a commencé en 1997 avec les joueurs de la Poste Mahajanga chez les dames et ensuite les joueurs d'Ihosy. « J'ai suivi des stages d'entraîneur et le meilleur stage que j'ai fait a été celui de La Réunion en 2006 avec les coaches Raly, Nono et Ralem. C'était une formation d'entraîneur national. Actuellement je suis en niveau II ».

En tant qu'entraîneur, son équipe a été championne de Madagascar avec l'Uscav, championne d'Analamanga. Il a emmené des équipes à l'étranger. Elle a été médaillée de bronze à Maurice avec la CCCOI 2007, ainsi qu'aux Seychelles. Entraîneur national depuis 2007, il a emmené les dames en 2015 à une médaille d'argent aux Jeux des Iles. Il a été aussi entraîneur des jeunes et en 2010, Madagascar a été médaillé d'argent à la CJSOI à La Réunion.

Pour lui, le niveau du volley-ball commence à s'améliorer, surtout chez les jeunes. Les seniors manqueraient d'adversaires, car les meilleurs sont dans quelques clubs et n'ont pas d'adversaires de choix. « Heureusement que les équipes se rajeunissent tous ».

Il trouve dommage aussi qu'il manque de terrains à Madagascar, à Tana comme dans les régions alors que chaque club, chaque ligue possèdent de bons projets. Autre chose, une innovation qu'il propose « il faut uniformiser le système de compétition. Si on adopte le statut de professionnel, on doit jouer en compétition professionnelle. C'est le même système que je souhaite qu'on applique à toutes les disciplines sportives, décider une fois pour toutes si c'est amateur ou professionnel. A la limite semi-pro ». Il rêve d'un Etat qui pousse les entreprises et les sociétés privées à aider les clubs sportifs. Avec des moyens de compensation, du genre annulation de taxes.

Quant aux élections fédérales toutes disciplines confondues, Dany rêve d'une élection au suffrage universel. « Chaque joueur de chaque fédération doit avoir la facilité de voter pour la fédération qu'il souhaite mettre en place. Et tous les joueurs licenciés qui ont joué aux dernières compétitions auront le droit de vote. Comme cela, tout le monde est responsable et chaque vote compte vraiment ». Une bonne idée,mais qui oserait toucher à la loi 97014 pour cela ?