Madagascar: Air France - Nouvelle prestation à bord de la cabine « Premium »

Par ailleurs, les représentants d'Air France ont saisi l'occasion pour annoncer le tarif promotionnel à partir de 490USD hors taxe vers Paris, Marseille et Bordeaux, proposé actuellement. Cette offre est également valable pour les destinations vers Rome et Genève, pour un achat jusqu'au 8 février prochain.

Cette nouvelle a été annoncée par les responsables auprès de la compagnie, lors d'une cérémonie de remise de récompenses de fidélité à ses clients, hier à Ankorondrano. « Les clients ayant acheté leurs billets d'avion à l'agence Air France Ankorondrano du 15 novembre 2017 au 15 janvier 2018, avaient la possibilité de participer à un tirage au sort. Dans ce cadre, plusieurs lots ont été attribués, entre autres, un billet gratuit pour Paris, des bons de réduction, etc. », a affirmé le chef d'agence, Alain Andrianjatovo lors de la remise de lots. Pour cette fois , Chan Pen Him Lane est l'heureuse gagnante du billet pour Paris.

