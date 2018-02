Madagascar: « Lens culture portrait Awards » - A la recherche du nouveau portrait photographique

Producteurs, planteurs, transformateurs et exportateurs du secteur du secteur du cacao sont réunis pendant trois… Plus »

Concours annuel, « Lens culture portrait Awards » est le rendez-vous des photographes du monde entier. Cette année, trois prix seront décernés, à savoir le « prix série », « prix image unique » et le « prix du jury ». Les gagnants exposeront leurs œuvres au « Photo London" au mois de Mai et à Arles au mois de juillet. Deux évènements d'envergures avec des centaines d'exposants issus des quatre coins du globe.

Plus qu'une passion, le choix de la jeunesse d'aujourd'hui se porte grandement quant à son gagne-pain. Un moyen de percer à l'international, le concours « Lens culture portrait Awards » est lancé. Le concours s'ouvre aux photographes du monde entier et consiste à faire un portrait comme son nom l'indique.

