Madagascar: Tana Games Week - Trois jours de divertissement non stop !

Les jeux vidéo sous toutes les coutures ! Du 16 au 18 février, geeks et amateurs de jeux pourront apprécier et découvrir les nouveautés au Gymnase couvert Ankorondrano et partager leur passion commune.

Une caverne d'Ali-Baba pour les adeptes de gaming ! Pendant trois jours successifs, les amoureux de jeux vidéo vont pouvoir se retrouver et partager leur passion commune. Plusieurs activités seront également au programme pour le bonheur des gamers et de tous ceux qui projettent de faire un saut au Gymnase couvert Ankorondrano. Depuis l'année dernière, Tana Games Week s'est imposé comme l'événement à ne pas rater pour tous les adeptes de gaming, cette année, il revient donc pour une deuxième édition.

Au menu, diverses activités : ateliers et conférences, compétitions, vente et exposition, quizz geek, modélisme RC, rétrogaming... Pour les éditeurs, c'est l'opportunité de présenter les derniers titres susceptibles d'intéresser les joueurs. Nous citerons entres autres Lomay qui va dévoiler au grand public la deuxième version mobile de Gazkar. Comme la précédente, cette édition mettra également à l'honneur l'e-sport. Les meilleurs joueurs de Tana se réuniront pour disputer des tournois endiablés sur des titres divers et variés : « Quake Champions », « Ghost Recon », « Clash Royale », « Rocket League », « FIFA 18 »... Les compétitions s'étaleront sur les trois jours. Au Gymnase couvert Ankorondrano, des écoles et formations présenteront les métiers, les principales structures et les cursus du secteur. Une occasion idéale pour ceux qui souhaiteraient se lancer dans une carrière vidéo ludique.

En plein essor. Loin de n'être qu'un titre de film d'animation, Madagascar est avant tout une terre d'opportunité. Ce pays dit en voie de développement ne l'est pourtant pas en matière de jeux vidéo et d'univers Geek. Internet aidant, le nombre de joueurs, connectés ou non, ne cesse d'augmenter. Peu importe l'âge, le sexe, la plateforme et le genre. Cette évolution ne s'arrête pas sur ces points, car les concours, les émissions geeks, les salles de jeux vidéo, ou encore les studios de création de jeux, ne cessent de voir le jour.

Au même titre que Paris Games Week, Project Alpha, organisateur de Tana Games Week désire donc fédérer tous les passionnés et démontrer aux yeux du monde que les jeux vidéo tiennent une place dans le Pays des lémuriens. Le responsable d'expliquer davantage. « Pourquoi les jeux vidéo ? Parce que c'est un marché en constante croissance, un loisir grand public accessible à tous. Au niveau mondial, le secteur du jeu vidéo est un des secteurs à avoir survécu à la crise économique. Se démocratisant à partir des années 90 à Mada, les jeux vidéo font partie des plus grands loisirs des Malgaches, des Tananariviens en particulier ». Tananariviens qui auront l'occasion de plonger dans l'univers du gaming, du 16 au 18 février, au Gymnase couvert Ankorondrano.