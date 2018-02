Madagascar: « Les rats conteurs » - Des histoires à ne pas dormir debout par un trio atypique !

Producteurs, planteurs, transformateurs et exportateurs du secteur du secteur du cacao sont réunis pendant trois… Plus »

Slameurs, mais également membres de la compagnie théâtrale Miangaly, IBN Bini, Gad Bensalem et Haja Ravalison ont imaginé et mis en scène un spectacle dans lequel ils conjugueraient ces deux arts pour lesquels ils se passionnent. Ils ont donc repris, de manière très poétique et humoristique ces contes qui ont bercé leur enfance. De « Itsingory » à « Tsafetsy », en passant par « Darafify », les trois compères ont imaginé ensemble ce spectacle qui revisite à travers leurs élucubrations et leurs rêveries quelques- uns des contes populaires malgaches qui les ont marqués.

