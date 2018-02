Madagascar: Pas de hausse des prix à la pompe pour le moment

Producteurs, planteurs, transformateurs et exportateurs du secteur du secteur du cacao sont réunis pendant trois… Plus »

Le bras de fer risque de durer encore longtemps. L'opinion suit de très près l'évolution de la situation. Dans le contexte actuel, il s'agit d'un indicateur essentiel de la cherté de la vie. On sait que cela peut entraîner une spirale inflationniste et le pouvoir en place est tout à fait conscient de la dérive qui peut survenir. Pour le moment, la stabilisation du prix des carburants est acquise, mais on ne sait pas s'il s'agit d'un subterfuge pour calmer les esprits. Comme on dit ; « Qui vivra verra ». Les jours à venir montreront si cette stabilisation est effective ou non.

La logique des dirigeants malgaches est différente de celle des sociétés qui fournissent les produits pétroliers sur le marché malgache. Depuis un certain temps, des articles de presse insistent sur l'importance des marges bénéficiaires des pétroliers et concluent qu'une hausse des prix du carburant n'est pas réaliste. Ces derniers s'inscrivent en faux contre ces affirmations.

