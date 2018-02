Madagascar: Tao Ravao - Ode à Aimé Césaire

Aimé Césaire, grand homme de lettres qui inspire encore les artistes. Le bluesman Tao Ravao et son complice de scène Thomas Laurent rendront hommage à l'écrivain dans leur prochain concert.

On le connaît comme étant le plus malgache des bluesmen. Lui, c'est le musicien Tao Ravao qui joint son art avec Thomas Laurent. A eux deux, le duo fera une ode à Aimé Césaire. Le 6 février encore, ils reprendront en live leur opus « Au bout du petit matin... » à l'Hermitage à Paris. Paru en 2016, l'album est un extrait de « Cahier d'un retour au pays natal » sorti en 1947.

Mélange parfaite du blues et de la musique folklorique malgache, avec un soupçon de musique créole, une pincée de « forro » brésilien tout en rapellant les résonances des îles des tropiques, les morceaux semblent être un cocktail musical de la diaspora noire puisant sa racine partout dans le monde. L'identification de cet héritage musical est accentuée par la virtuosité quant à son interprétation par Tao Ravao et Thomas Laurent. Ceci rejoint par ailleurs le concept, forgé par Aimé Césaire en réaction à l'oppression culturelle du système colonial français. Cette négritude qui vise à rejeter d'une part le projet d'assimilation culturelle et à promouvoir l'Afrique et sa culture, dévalorisées par le racisme issu de l'idéologie colonialiste.

Si Tao Ravao est surtout présent sur la scène française, c'est à Madagascar qu'il s'est enraciné. Avec des amis comme Jean Emilien et Justin Vali, il aurait certainement fait carrière dans le folksong . Cependant, à douze ans, et installé en France, il apprend vite à jouer de la mandoline et du banjo. Sa maîtrise de la « valiha » vient plus tard, tout en se laissant influencé par le bluesman Homesick James.

Ses collaborations avec les musiciens internationaux ont toujours abouti à des albums portant la couleur malgache si l'on ne cite que « Tany Manga » fruit de son travail avec Vincent Bucher, dévoilant ce blues à la malgache.