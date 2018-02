Congo-Kinshasa: La MONUSCO remet du matériel au Tribunal militaire de garnison de Kalemie

communiqué de presse

Kalemie, le 31 janvier 2018 - La MONUSCO a officiellement remis du matériel et des consommables bureautiques au Tribunal Militaire de Garnison (TMG) de Kalemie, dans le Tanganyika. La cérémonie officielle de remise s'est tenue dans la salle d'audience le 31 janvier 2018.

Cet évènement a connu la présence de M. le Maire de la ville de Kalemie, du Chef de Police nationale congolaise (PNC) de la Province du Tanganyika, du Coordonnateur régional de le section d'Appui à la justice de la Monusco (JSS), représentant le Chef de Bureau de la MONUSCO-Kalemie, des responsables du Tribunal de Grande Instance (TGI) de Kalemie et l'ensemble des officiers membres du conseil provincial de sécurité.

Trois segments remarquables ont ponctué le déroulement de la cérémonie. Le premier concernait les allocutions des officiels, notamment le mot introductif du Coordonnateur régional de JSS, représentant le Chef de Bureau de la MONUSCO-Kalemie.

Prenant la parole, Mr Jean Georges Nyame, représentant le Chef de Bureau de la MONUSCO-Kalemie, a rappelé que le matériel, objet de rétrocession ce jour, composé de consommables bureautiques et de mobiliers pour la salle d'audience du Tribunal militaire de garnison, a été acquis grâce au financement de l'Union Européenne, principal bailleur de fonds du Projet CAP, Justice Transitionnelle et Lutte contre l'impunité des crimes graves, et du PNUD.

Il a ajouté qu'à la suite des équipements remis courant mois de mai 2017, cette seconde contribution vise à soutenir l'exécution continue des activités du Tribunal militaire avec, en ligne de mire, le fonctionnement du mécanisme de la colocation devant permettre une implication décisive des experts de la CAP dans le partage des bonnes pratiques en matière de poursuites et jugement des crimes graves. Enfin, il a exprimé la nécessité d'une gestion optimale de cet appui substantiel dans l'intérêt supérieur du citoyen congolais.

Le second segment a consisté en la présentation détaillée du matériel et la remise officielle et symbolique d'un carton de consommables bureautiques par le Coordonnateur régional de JSS, représentant le Chef de Bureau de la MONUSCO-Kalemie au président du TMG.

Le troisième temps fort, qui a mis fin à la cérémonie, a été l'allocution du président du TMG. Il a exprimé, au nom de la justice militaire congolaise, toute la gratitude et la reconnaissance de la juridiction militaire à l'endroit de la MONUSCO et de l'Union Européenne pour cette dotation en matériels et promis d'en faire bon usage dans l'optique d'une lutte effective contre l'impunité des crimes graves.