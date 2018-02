Mali: Entrepreneuriat agricole - Les banques tardent à assurer le financement

Il s'est réjoui de cette visite des stagiaires de l'APEJ. Avant de promettre l'ouverture d'une école pour former les paysans non scolarisés afin de leur permettre de mieux comprendre les enjeux de l'entreprenariat.

S'adressant aux jeunes stagiaires, l'entrepreneur Bakary Togola a fait savoir qu'il a acheté des hectares (terres) dans la commune de Dialakoroba. Selon lui, le but visé est de protéger les espaces animales et végétales qui étaient sérieusement menacées avec une grande clôture.

Ils sont venus s'inspirer de l'expérience Bakary Togola dans le domaine de l'entrepreneuriat agricole. Il ressort que cette propriété foncière a permis de protéger plusieurs espèces animales et végétales menacées et de créer des emplois à travers l'agriculture, l'élevage, la pêche et le tourisme.

