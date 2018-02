Congo-Kinshasa: Un an après la mort d'Etienne Tshisekedi, une messe en son hommage à Kinshasa

Les habitants fuient les combats dans l'est de la RDC entre les rebelles Maï-Maï Yakutumba et les FARDC.… Plus »

Beaucoup de nostalgie dans la capitale ce matin, un peu de colère aussi vis-à-vis de ceux qui, depuis le décès d'Etienne Tshisekedi, ont quitté le parti : « Malheureusement, certains nous ont quittés parce qu'ils avaient assez combattu à leur avis, et qu'ils se rendaient compte qu'avec la disparition d'Etienne Tshisekedi, ça leur est très difficile de pouvoir tirer un bénéfice matériel de leur combat. Et c'est malheureux aujourd'hui de constater qu'il y a plusieurs messes éclatées dans la ville de Kinshasa ».

Au premier rang, les enfants d'Etienne Tshisekedi, quelques compagnons de route et des représentants du rassemblement, mais également des Congolais non partisans, touchés par le combat d'Etienne Tshisekedi pour la démocratie : « Je ne suis pas partisan de l'UDPS [Union pour la démocratie et le progrès social], mais dans un pays il y a des grands personnages qui incarnent l'espoir d'une nation. Et il fut parmi les plus grands dans ce pays. Voilà pourquoi nous sommes venus l'honorer. C'est-à-dire il voulait qu'il y ait un Etat de droit ».

Un après sa mort, le corps d'Etienne Tshisekedi est toujours dans un funérarium de Bruxelles. L'opposant historique « le Tshi », « le sphinx de Limete », comme on l'appelait, est décédé 1er février 2017 en Belgique. Depuis son rapatriement a été plusieurs fois annoncé et plusieurs fois reporté.

