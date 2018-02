Mali: La MINUSMA s'active pour réduire la déperdition à Tessalit

Durant ces cinq jours de rencontres, plusieurs autorités locales dont celles des villages d'Ahamboubare (4km de Tessalit) et Amachach (7Km de Tessalit) ont, tour à tour adressé des messages de paix, de cohésion sociale et de sensibilisation aux parents d'élèves, notamment aux mères afin qu'elles scolarisent à nouveau leurs enfants.

Le plus grand d'entre eux a d'ailleurs été remporté par l'équipe de l'Ecole d'Amachache, qui en finale, a battu l'Ecole d'Ahmed Ag Assalat, sur le score d'un but à zéro.

Selon le Bureau de la communication stratégique et de l'information publique de la MINUSMA, la mission onusienne au Mali utilise le sport pour promouvoir l'éducation et la cohésion sociale.

