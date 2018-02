Les jeunes de la 10ème promotion du programme de volontariat jeune, de l'Agence pour la Promotion de l'Emploi des Jeunes (APEJ), ont effectué le samedi dernier, une visite dans la Ferme de Bakary Togola (Président de l'APCAM), situé à Dialakoroba, dans la sous-préfecture de Sanankoroba, commune de Kati, à 45 km de Bamako.

Ces 150 jeunes ont visité avec le ministre de l'emploi et de la formation professionnelle, M.Maouloud Ben Kattra, non seulement la forêt classée, les animaux, la ferme piscicole et les basses cours.

La délégation a reçu un accueil chaleureux, et s'est dit satisfaite de la visite.

Bakary Togola est le paysan qui cultive plus 400 hectares de riz, 300 hectares de coton, 200 hectares de maïs, 300 hectares de mil, 100 hectares de sorgho.

C'est suite à ces résultats incontestables que les jeunes de la 10ème promotion du programme de volontariat jeune, de l'Agence pour la Promotion de l'Emploi des Jeunes (APEJ), avec à leur tête le ministre de l'emploi et de la formation professionnelle se sont rendues dans la ferme Bakary Togola pour découvrir non seulement la ferme mais aussi s'inspirer de l'expérience de Bakary Togola afin d'orienter les jeunes vers le travail de la « Terre » en ces périodes ou l'Emploi des jeunes est un crédo majeur du gouvernement.

La visite a commencé par un tour à la forêt classée qui est bâtie sur 100 hectares. Cette forêt contient plusieurs animaux, et des milliers d'espèces de plantes.

La deuxième étape a conduit les visiteurs à la ferme. Sur place, ils ont visité tour à tour les installations, les animaux domestiques, des volailles, des cages piscicoles.

Le porte-parole de la promotion, Abdoulaye Boubacar Bah, au nom de tous les jeunes a félicité Bakary Togola, pour ses efforts inlassables de développement de l'agriculture et l'a encouragé dans ses œuvres d'accompagnement des jeunes. Il estime que cette visite permet aux jeunes d'accorder plus d'importance à l'entreprenariat agricole.

Il fera savoir que « Le président de Bakary Togola est une référence en matière d'agriculture au Mali. Cette visite permet de montrer aux jeunes ce que la terre offre aux peuples.

Cette initiative peut amener les jeunes à accorder plus d'importance à la terre pour réduire le chômage, car la terre ne ment pas », s'exclame le porte-parole des jeunes stagiaires. Il fera savoir qu'ils sont 150 jeunes tous prêts à s'engager à l'agriculture.

Quant au ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, Maouloud Ben KATTRA, il a commencé son adresse par sensibiliser les jeunes à retourner à la terre.

Il a cité Bakary TOGOLA qui, selon lui, est une illustration parfaite dont les jeunes qui désirent faire carrière dans le domaine agricole peuvent s'inspirer.

Le ministre de l'Emploi a indiqué que la marche vers l'emploi passe nécessairement par l'exploration et la découverte de l'immense terre et les nombreuses ressources naturelles dont dispose notre pays.

Il a évoqué la nécessité de mettre en place des villages agricoles dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage, de la pisciculture, de l'aviculture...

« Il faut que les jeunes comprennent que le travail que tout le monde cherche n'est pas celui de se retrouver dans un bureau.

Vous devez briser cette glace en optant pour l'entreprenariat agricole », a sensibilisé le ministre Ben KATTRA, tout en assurant de l'engagement du ministère et de ses services techniques à accompagner les jeunes qui veulent s'installer dans le domaine rural.

Il s'est dit convaincu que notre pays ne pourra pas se développer économiquement si toutefois une grande importance n'est pas accordée aux secteurs de l'Agriculture, de l'élevage, de la pêche...

Le Promoteur de la ferme Bakary Togola s'est dit réconforté de cette visite, qui selon lui, est un rendez vous du donner et du recevoir. Il fera savoir, que dans sa forêt classée, il y a plus de 150 espèces d'arbres, et dans les cages de reptiles il y'a plus de 30 caïmans, plusieurs Autriches... rien qu'à s'en donnant à l'élevage qu'on peut bien gagner sa vie.

« Les jeunes diplômés maliens doivent savoir que les bureaux sont bourrés et qu'ils doivent se pencher sur l'agriculture. Ils ne doivent plus rester bras croisés sans rien faire.

Ils doivent accompagner les efforts des plus hautes autorités à relever les défis de la sécurité alimentaire et de la création d'emplois ». Il les a exhortés à s'intéresser d'avantage à l'agriculture et à la terre qui ne trahit pas.