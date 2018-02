Pour aider le gouvernement ivoirien à enrayer le déboisement et la dégradation des forêts. c'est ce qui a motivé la Banque mondiale à approuver le vendredi 26 janvier 2017, un financement d'un montant total de plus de 7,5 milliards fcfa (15 millions de dollars) à la côte d'ivoire. dans un communiqué dont nous avons reçu copie, l'institution de Bretton Woods indique que le projet d'investissement forestier, pour lequel le financement de l'association internationale de développement (ida) du Groupe de la Banque mondiale a été approuvé, permettra de préserver et d'accroître le patrimoine forestier de la côte d'ivoire. ce projet améliorera également l'accès de certaines populations à des sources de revenu issues de la gestion durable des ressources, dans des zones ciblées du sud-ouest et du centre du pays.

Surtout qu' environ 345 000 personnes, notamment des agriculteurs et membres de communautés tributaires de la forêt bénéficieront directement de la mise en œuvre du projet. elles auront ainsi la possibilité d'exercer une activité indépendante ou de travailler dans l'agriculture. Grâce à la reconstitution et à la conservation des parcs et forêts du pays, cette opération contribuera au développement durable à long terme de ses ressources naturelles.

« Nous nous réjouissons d'apporter un appui au pays par ce nouvel investissement. il s'agit du premier programme destiné à piloter la mise en œuvre de la politique forestière nationale, lancée en 2017, avec pour objectif une agriculture sans déboisement à l'horizon 2020. en conséquence, la pauvreté monétaire devrait diminuer dans les deux régions concernées, qui affichent un taux de déforestation élevé et qui ont des liens du fait de la migration des producteurs de cacao », explique pierre Laporte, directeur des opérations de la Banque mondiale pour la côte d'ivoire. c'est donc un projet qui viendra soutenir une gestion durable des forêts classées et les capacités de surveillance du parc national de taï en faisant participer les communautés qui en dépendent et en proposant des mécanismes incitatifs qui génèreront d'autres formes de revenu. toute chose qui réduira l'impact humain sur les zones protégées. selon pierre Laporte, la cogestion avec la population et l'association des parties prenantes sont essentielles au succès des initiatives de restauration et de préservation des forêts. ajoutant que le nouveau projet a été conçu pour produire des résultats sur lesquels la côte d'ivoire pourra s'appuyer à l'avenir. pour rappel, le projet est en phase à la fois avec la politique forestière adoptée par la côte d'ivoire et le cadre de partenariat de la Banque mondiale avec le pays (2016- 2019) qui vise à combattre l'extrême pauvreté et à promouvoir une prospé- rité partagée.