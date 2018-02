Sur ce sujet, le patron Afrique de l'Ouest et du Centre du Fonds des nations unies pour la population (Fnuap) pense que : « il faut que chaque fille puisse avoir un certificat de naissance si on veut vraiment leur ouvrir les portes à l'éducation, à l'emploi, au travail pour prétendre à une vie décente ».

M. Ngom considère que ce n'est qu'à travers ces changements qu'il est possible de retrouver au niveau des instances les plus élevées, au niveau de toutes les hiérarchies, des femmes présentes à côté des hommes.

Le pari est ambitieux et sa réalisation passe par la résolution d'un certain nombre de facteurs sociaux comme le mariage des enfants, la pression exercée sur la jeune fille dans la sphère familiale, comparée aux jeunes garçons…

« C'est également un instrument pour rétablir les inégalités de genre et je crois que c'est indispensable si nous voulons gagner le pari de la capture du Dividende démographique parce que c'est l'éducation de la fille qui peut nous permettre de valoriser cet important capital humain que nous avons dans plus de 50% de la population ».

Selon lui, la capture du Dividende démographique est le chemin le plus court pour sortir l'Afrique de la situation dans laquelle elle se trouve et être présente au rendez-vous de 2030 et 2063. Mais pour se faire, précise-t-il, « il faut absolument passer par l'éducation des filles ».

Le Directeur régional du Fonds des nations unies pour la population (Fnuap) encourage les pays et leurs partenaires à travailler main dans la main et dégager les ressources pour permettre que les filles aillent à l'école, y rester afin de participer à l'avenir de l'Afrique.

Copyright © 2018 allAfrica.com. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 130 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.