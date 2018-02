Congo-Brazzaville: Crise politique - Le MR déplore le bras de fer entre l'Etat congolais et l'Eglise catholique

Le MR exhorte, par ailleurs, l'ensemble de la population à la vigilance et « à soutenir les initiatives de l'opposition et celles de la société civile pour récupérer sa légitimité confisquée par le pouvoir en place ». Aussi ce parti appelle-t-il à l'unité de l'opposition pour atteindre l'alternance tant souhaitée par le peuple. « Le MR reste solidaire avec toutes les forces engagées au changement, le Comité laïc de coordination de l'Eglise catholique pour les actions à venir et présente ses condoléances à toutes les familles victimes des événements du 21 janvier 2018 », lit-on dans le communiqué de presse.

Dans un communiqué de presse du 27 janvier signé par son secrétaire général, Me Lucien Ingoli Isekemanga, le Mouvement pour le renouveau (MR) passe en revue la situation générale du pays, dressant un « bilan largement négatif des dix-sept ans de pouvoir du président de la République, Joseph Kabila, sur les plans sociopolitique, économique, sécuritaire et diplomatique ».

