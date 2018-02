Tunisie: Diplomatie - Emmanuel Macron en Tunisie

Suite et fin de la visite d'Emmanuel Macron en Tunisie. Le président français s'est exprimé devant… Plus »

Les deux présidents, le Français Emmanuel Macron et le Tunisien Beji Caid el Sebsi, ont signé huit textes dont le projet de création d'une université franco-tunisienne, la création d'un fonds de cinquante millions d'euros de soutien aux entreprises et un avenant à la convention sur la reconversion de la dette en projets de développement.

Le président français est accompagné par une délégation de haut niveau. Outre de chefs d'entreprises, il y a son épouse, Brigitte Macron, le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, le secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé du Numérique, Mounir Mahjoubi, et la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des finances, Delphine Gény-Staphann. D'autres personnalités sont également de la partie, à l'instar de Bertrand Delanoë, ancien maire de Paris.

